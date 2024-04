Die Einführung des europäischen Lieferkettengesetzes erfolgt für den Mittelstand zu einer Zeit, in der der Mittelstand bereits von den Herausforderungen der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und dem demografisch bedingten Fachkräftemangel geprägt ist. Die Unternehmen sind mit den Folgen dieser Entwicklungen und dem nationalen Lieferkettengesetz bereits erheblich belastet und bekommen dessen Folgen erheblich zu spüren.

Der Grund: Die Bürokratie wird in der Lieferkette durchgereicht. Um die eigenen Sorgfaltspflichten einzuhalten, wenden sich die direkt betroffenen Unternehmen an ihre Lieferanten und Geschäftspartner, die häufig kleine und mittlere Unternehmen sind, und verpflichten sie über vertragliche Klauseln zu umfassenden Nachweisen.

Zudem zeigt ein Blick in die Handelsstatistik, dass die wertmäßigen Warenimporte aus als problematisch eingestuften asiatischen Staaten wie Bangladesch und Kambodscha bereits seit Inkrafttreten des nationalen Lieferkettengesetzes gesunken sind. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass eine Umstrukturierung der Lieferketten global orientierter deutscher Unternehmen stattfindet. Leider geschieht dies zulasten der Lieferländer, die unter den verschärften Bedingungen leiden.

Mit anderen Worten: Das Liefergesetz sorgt nicht dafür, dass Kinder in die Schule statt zur Arbeit gehen, sondern dass sie in vollständig unregulierte Branchen wie Bergbau, Hausdienste, Straßenverkauf oder gar in die Prostitution gedrängt werden. Schließlich ist der Grund für Kinderarbeit die bittere Armut vieler Familien, die ohne einen Beitrag ihrer Kinder nicht überleben könnten.