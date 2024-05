Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus Sicht von Direktorin Isabel Schnabel bei eventuellen Lockerungsschritten nach dem Juni vorsichtig vorgehen. Je nach Daten könnte eine Zinssenkung im Juni angemessen sein, sagte sie in einem am Freitag veröffentlichten Interview der japanischen Zeitung "Nikkei".

Was kommt nach dem Juni?

Eine Zinssenkung auf der kommenden EZB-Sitzung am 6. Juni gilt bei vielen Währungshütern bereits als so gut wie ausgemacht, weshalb sich die Diskussion inzwischen vor allem um den weiteren Zinspfad dreht. Seit September 2023 liegt der Satz bei 4,00 Prozent, das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Am Finanzmarkt wird aktuell nur noch mit drei Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr gerechnet.

Schnabel wies darauf hin, dass zu Jahresbeginn am Finanzmarkt gemessen an den Kursen noch sechs Zinssenkungen der EZB erwartet worden seien. "Wir sind mit einer sehr großen Unsicherheit konfrontiert, was sich auch in den Börsenerwartungen widergespiegelt hat", sagte die deutsche Volkswirtin. Die EZB strebt 2,0 Prozent Inflation als Idealwert für die Wirtschaft der 20-Ländergemeinschaft an. Mit 2,4 Prozent im April lag die Rate zuletzt nicht mehr weit von diesem Ziel entfernt.