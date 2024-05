"Entwicklung der EM-Umsätze im Einzelhandel hängt auch mit dem Turnierverlauf"

Die Mehrheit der Befragten zeige Interesse an der EM, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet. Fast 70 Prozent planen, möglichst alle oder ausgewählte Spiele des Turniers zu verfolgen. Auf das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann blicken die Befragten mit gemischten Erwartungen. Mit etwa 25 Prozent halten die meisten von ihnen das Erreichen des Viertelfinales für wahrscheinlich, rund ein Fünftel rechnet mit dem Einzug in das Finale in Berlin.