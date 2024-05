Im Gespräch mit der "Bild" erklärte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: "Wir stellen in Deutschland die effizientesten Motoren der Welt her. Das Verbrenner-Aus schadet dem Wohlstand in unserem Land. Es sägt am Ast, auf dem wir sitzen.“ Für Linnemann sei Klimaneutralität nur mit Technologieoffenheit möglich.