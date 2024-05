Das Start-up wurde 2015 gegründet und startete zunächst unter dem Namen e.Go Mobile. Bereits 2020 kam das Unternehmen in Schwierigkeiten und musste Insolvenz anmelden. Damals sprang das holländische Private-Equity-Unternehmen ND Industrial Investments als Investor ein.

Autos erreichten nicht die Serienfertigung

Doch auch die asiatischen Anbieter bleiben hinter ihren Zielen zurück. In dieser Woche wurde bekannt, dass die chinesische Firma Great Wall Motors ihre Europazentrale in München schließt und die Pläne für eine weitere Expansion in Europa zunächst hinten anstellt. Auch der chinesische Marktführer BYD stößt in Europa derzeit auf Probleme. Eine Lieferung von 3.000 Autos steht derzeit in Bremerhaven und beginnt sogar schon zu schimmeln, weil der Abverkauf nicht schnell genug gelingt.