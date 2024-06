Grund dafür sind Ernteausfälle in Südeuropa. Besonders betroffen war im vergangenen Jahr Griechenland, der drittgrößte Produzent von Olivenöl weltweit. Wie die "Agriculture and Rural Development, Analysis and Outlook Unit" der EU in einem aktuellen Bericht erklärt, ist die Produktion in Griechenland um 55 Prozent zurückgegangen. Grund seien vor allem widrige Wetterverhältnisse.