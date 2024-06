In diesem Jahr liegt die Rentenanpassung sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland bei 4,57 Prozent, der aktuelle Rentenwert steigt damit von 37,60 Euro auf 39,32 Euro. "Um diese Angleichung hat der Osten lange gekämpft", sagt Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Niederlassung Dresden des Ifo-Instituts, t-online.

Unterschiede bei Ost- und Westrenten

Dennoch: Die Durchschnittsrente in den ostdeutschen Ländern liegt bis auf Ostberlin unter dem Bundesdurchschnitt. So rangierte die Bruttorente Ende 2022 im Bundesgebiet im Mittel bei 1.550 Euro. Thüringen bildet mit einem Rentenbetrag von 1.427 Euro das Schlusslicht, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 1.434 Euro und Mecklenburg-Vorpommern mit 1.443 Euro.

In Ostberlin rangiert die Bruttorente derweil bei 1.598 Euro, also immerhin 48 Euro über dem Durchschnitt. Das Besondere: Die Renten von Frauen im Osten liegen oft über denen von Rentnerinnen aus dem Westen.

Experte widerspricht Studie zu Ostrenten

Demnach war das Verhältnis von Wohnkosten und Renteneinkommen im Jahr 2021 in der thüringischen Stadt Gera am günstigsten. So lag die durchschnittliche monatliche Rentenkaufkraft mit 1.437 Euro deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1.036 Euro. Unter den ersten fünf folgen nach Gera vier weitere ostdeutsche Kommunen: Chemnitz, Cottbus, Görlitz und der Kreis Spree-Neiße. Am niedrigsten war die regionale Rentenkaufkraft dagegen im Westen Deutschlands und im Süden, insbesondere in Bayern.