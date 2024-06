Rechtsanwalt Tamerl erläuterte, dass Ingeborg Benko keine Änderungen an den Stiftungserklärungen oder Stiftungsstatuten der Laura-Privatstiftung und der Ingbe-Stiftung vornehmen darf. Dies sei ihr untersagt, sofern sie in Abstimmung mit ihrem Sohn handelt. Die einstweilige Verfügung ist ab sofort in Kraft, aber die Mutter kann Berufung einlegen.