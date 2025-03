Kritik am Käufer: Gibt es weiterhin Geschäfte mit Russland?

Diamond Aircraft stellt vor allem Kleinflugzeuge und Motorsegler für private Kunden her – etwa CDU-Chef Friedrich Merz fliegt eines der Modelle. Das Unternehmen arbeitet seit einigen Jahren an Hybridantrieben für Luftfahrzeuge. Volocopter wiederum hat mit seinem elektrisch betriebenen Senkrechtstarter bereits bemannte Testflüge durchgeführt, wartet jedoch noch auf eine Zulassung durch die europäische Flugsicherheitsbehörde.

Kritik gibt es an Diamond Aircraft wegen möglicher indirekter Geschäftsbeziehungen nach Russland. Laut Recherchen der "Welt am Sonntag" sollen Flugzeugteile des Unternehmens über Umwege in China auch an russische Hersteller geliefert worden sein.