In Thüringen ist ein weiteres Krankenhaus in die Insolvenz gerutscht. Getroffen hat es die Sternbach-Klinik in Schleiz (Saale-Orla-Kreis). Sie soll nun in Eigenverwaltung saniert werden, um attraktiv für potenzielle Partner und Investoren zu werden – und so als Standort erhalten zu bleiben. Der Krankenhausbetrieb laufe weiter, die medizinische Versorgung bleibe "uneingeschränkt", heißt es von dem privaten Klinikunternehmen.