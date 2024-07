Die deutsche Biotechfirma Curevac hat alle Rechte an ihren gescheiterten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Grippe an den britischen Pharmakonzern GSK verkauft. Wie das "Handelsblatt" berichtet, erhält Curevac dafür eine Vorauszahlung von 400 Millionen Euro. "Die neue Lizenzvereinbarung versetzt uns in eine starke finanzielle Position und ermöglicht es uns, uns auf den Aufbau einer starken F&E-Pipeline zu konzentrieren", sagte Curevac-Chef Alexander Zehnder. Zusätzlich zu der Vorauszahlung könnten erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen sowie Lizenzzahlungen an Curevac fließen.