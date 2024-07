Zu Ahlers gehörten bekannte Marken

Ahlers und Adler sind dabei bei Weitem nicht die einzigen deutschen Modemarken, die in den vergangenen Jahren Probleme hatten. So meldeten etwa Modeketten Sør, Aachener und Esprit 2024 Insolvenz an.

Für Kunden von Ahlers und Adler hat Röther nun den Fortbestand der Geschäfte gesichert. Dabei war der Anfang des Unternehmens deutlich bescheidener: 1972 eröffneten Martin und Margit Röther einen Jeansladen in Schwäbisch Hall. Wenige Jahre später folgte der Umzug ins Gewerbegebiet von Michelfeld, dann bereits unter dem Namen Modepark Röther. In den Folgejahren kamen Standorte in Aalen und Heilbronn dazu und 2015 dann die Expansion nach Österreich. Heute betreibt das Familienunternehmen Röther in Deutschland und Österreich 51 Modepark-Filialen und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter.