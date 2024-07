Aktualisiert am 10.07.2024 - 11:50 Uhr

Aktualisiert am 10.07.2024 - 11:50 Uhr

Die größte Gewerkschaft beim Speicherchip- und Smartphone-Weltmarktführer Samsung in Südkorea will ihren ursprünglich befristeten Streik auf unbestimmte Zeit fortsetzen. Damit will die Nationale Gewerkschaft von Samsung Electronics (NSEU), die mehr Lohn fordert, ihren Druck auf das Management erhöhen.