Die Bruch-Brauerei aus Saarbrücken hat Insolvenz angemeldet. Das Traditionsunternehmen befindet sich schon seit Jahren in finanzieller Schieflage und musste bereits den eigenen Stammsitz verkaufen. Doch bis zuletzt hat Chef Lukas Bruch (39) um eine Zukunft für die 322 Jahre alte Brauerei gekämpft. Jetzt ist der Familienbetrieb aber zum wiederholten Male pleite, berichtet die "Saarbrücker Zeitung".

Das Amtsgericht Saarbrücken hat deshalb einen Insolvenzverwalter bestimmt. Rechtsanwalt Stephan Hainz hat schon am 15. Juli das Kommando übernommen. Er wolle sich erst einmal einen Überblick über die noch vorhandenen Werte verschaffen, sagte er der "Saarbrücker Zeitung".

Mehrere Insolvenzen seit 2018

Das ist wohl nicht mehr so viel. Das Unternehmen ist seit 2018 mehrmals in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Auslöser waren damals Steuerschulden von Seniorchef Thomas Bruch in sechsstelliger Höhe. Seitdem hat der 1702 gegründete Betrieb bereits zwei Insolvenzverfahren durchlaufen und ist deutlich geschrumpft.