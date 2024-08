Der Bund unterstützt die Ansiedlung von gleich mehreren Chipherstellern in Ostdeutschland mit Milliardenbeträgen. Doch ob das eine gute Idee ist, ist unter Experten umstritten.

Infineon, Intel, TSMC: Im vergangenen Jahr kündigten gleich mehrere globale Konzerne an, neue Standorte in Ostdeutschland errichten zu wollen. Eine große Chance, die Region wirtschaftlich nach vorn zu bringen und nach den Erfahrungen aus den vergangenen Krisen die Lieferketten in Europa zu stärken. Doch das Ganze hat auch einen deutlichen und vor allem teuren Haken: Alle Projekte hängen an Unterstützungen des Bundes in Milliardenhöhe. Die Effekte davon sind umstritten.

Klaus-Heiner Röhl, Ökonom am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt im Gespräch mit t-online: "Die Subventionen für Großkonzerne in Ostdeutschland haben einen doppelten Effekt. Zum einen sichern sie Deutschland eine Möglichkeit, am internationalen Technologiewettbewerb teilzunehmen. Zum anderen sind sie wichtig für den wirtschaftlichen Angleichungsprozess zwischen Ost- und Westdeutschland."

Noch immer große Unterschiede zwischen Ost und West

Denn noch immer gibt es deutliche Unterschiede bei den Einkommensverhältnissen. So lag das Durchschnittseinkommen im Jahr 2023 im Westen bei 4.578 Euro, im Osten hingegen bei 3.754 Euro. Die Ansiedlung von spezialisierten Firmen bringt somit potenziell auch besser bezahlte Jobs mit sich.

Die Effekte können laut Röhl auch noch deutlich darüber hinausgehen. "Solche Summen können einen Standort nachhaltig verändern, aber die vollen Ausstrahlungseffekte werden erst in zehn bis zwanzig Jahren zu spüren sein", sagte der Ökonom.

Doch was und wo genau wird investiert? Gleich mehrere große Chipkonzerne wurden mit der Aussicht auf Subventionen in Milliardenhöhe an ostdeutsche Standorte gelockt, darunter die Branchenriesen Infineon, Intel und TSMC.

Hintergrund für die Investitionen sind die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Innerhalb kürzester Zeit wurde deutlich, dass die langen Lieferketten vor allem bei Halbleitern anfällig sind. Mit dem Aufbau einer eigenen Chipindustrie mit eigenen Fertigungsstätten in Deutschland soll künftigen Engpässen und Abhängigkeiten von einzelnen Produktionsländern vorgebeugt werden.

Die rechtliche Grundlage dafür bietet der Chips Act der Europäischen Union. Dieser sieht vor, dass mit einem Volumen von insgesamt 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen der Anteil der europäischen Halbleiterproduktion am Weltmarkt bis 2030 auf 20 Prozent verdoppelt werden soll.

Infineon-Chef: "Voll im Zeitplan"

Eine der Großinvestitionen in Deutschland ist dabei bereits in der Umsetzung. Der deutsche Chiphersteller Infineon baut seit Mai ein neues Werk in Dresden. Bereits ab 2026 soll dort produziert werden. Bedenken, dass sich dieser Start verzögern könnte, widersprach der Konzern zuletzt. "Die beiden Projekte in Dresden mit unserer Beteiligung sind voll im Zeitplan", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck der "Süddeutschen Zeitung".

1.000 neue Jobs sollen durch das Werk entstehen. Dresden ist bereits jetzt einer der größten Standorte von Infineon. Derzeit arbeiten am Platz gut 3.250 Menschen, insgesamt hat das Unternehmen weltweit 56.200 Beschäftigte.

Die Kosten dafür: Infineon investiert fünf Milliarden Euro, der Bund unterstützt mit einer weiteren Milliarde. Zur Begründung führte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an, dass die Innovationen des Unternehmens "notwendig sind für die Transformation hin zur Klimaneutralität". Die Halbleiter, die in Dresden produziert werden sollen, seien "notwendig für die Nutzung erneuerbarer Energien oder für die E-Mobilität".

Auch der Marktführer soll nach Deutschland kommen