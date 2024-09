Volkswagen müsse in diesem Umfeld nun "konsequent agieren", so Blume. In seiner Mitteilung zur Entscheidung hatte der Vorstand bereits erklärt, dass "ein Umbau allein entlang der demografischen Entwicklung" nicht mehr ausreiche. "Auch Werkschließungen von fahrzeugproduzierenden und Komponenten-Standorten können in der aktuellen Situation ohne ein schnelles Gegensteuern nicht mehr ausgeschlossen werden."