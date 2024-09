Der Bund will seine Anteile an der Commerzbank verkaufen. Warum? Und was heißt das für Anleger?

Der Absturz kam plötzlich, und er war heftig: Im Zuge der Weltfinanzkrise geriet die Commerzbank so sehr ins Straucheln, dass sie kurz vor dem Kollaps stand. Doch die Bundesregierung sprang ein – und rettete Deutschlands zweitgrößtes Geldinstitut mit Kapitalhilfen von insgesamt 18,2 Milliarden.

Seitdem hält der Bund ein großes Paket an Commerzbank-Aktien. Auch wenn den Angaben zufolge bereits 13,15 Milliarden Euro zurückgeführt wurden, ist damit der Steuerzahler noch immer an dem Geldhaus beteiligt. Jetzt, rund 16 Jahre später, soll sich das ändern. Wie die zuständige Finanzagentur des Bundes und das Finanzministerium am Dienstagabend erklärten, will sich die Regierung "sukzessive" wieder von ihren Anteilen trennen.

Warum erfolgt dieser Schritt gerade jetzt? Und welche Folgen hat das – für die Märkte und den einzelnen Anleger? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum will die Regierung ihre Anteile jetzt verkaufen?

Weil sich die Commerzbank wirtschaftlich inzwischen weitgehend stabilisiert und eine gute Perspektive hat. Die Regierung kann es deshalb verantworten, ihr Engagement zur einstigen Rettung des Instituts zurückzufahren.

So jedenfalls erklärt es Florian Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und Vorsitzender des zuständigen interministeriellen Lenkungsausschusses: Die Commerzbank sei wieder ein stabiles und ertragsstarkes Institut. "Daher ist es geboten, dass sich der Bund von den Anteilen des erfolgreich stabilisierten Instituts sukzessive wieder trennt."

Wie viele Aktien sollen auf den Markt kommen – und wann?

Das ist beides derzeit noch offen. Auf Nachfrage äußerten sich weder das Finanzministerium noch die für den Verkauf zuständige Finanzagentur dazu. Aus dem Ministerium hieß es lediglich, bei dem angekündigten Verkauf handle es sich um einen "begrenzten ersten Schritt", weitere Details wurden nicht bekannt.

Hintergrund dieser Schmallippigkeit dürfte sein, dass die Regierung mit jeder weiteren Konkretisierung schlimmstenfalls Verwerfungen an den Märkten hervorrufen könnte. Der Verkauf des betreffenden Aktienpakets solle "transparent und marktschonend" erfolgen, hieß es in einer Mitteilung der Finanzagentur. In einer ersten Reaktion fielen die Aktien der Commerzbank am Mittwoch um zwischenzeitlich mehr als 2 Prozent, am Nachmittag notierte sie jedoch nur noch 1,6 Prozent niedriger als am Vortag.

Derzeit hält der Bund über den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) noch 16,49 Prozent der Commerzbank-Aktien. Eine Börsenmitteilung, die über einen etwaig erfolgten Verkauf von Anteilsscheinen informiert, muss erst wieder verschickt werden, sobald der Bund die Beteiligungsschwelle von 15 Prozent unterschreitet.

Was passiert mit dem Geld, das der Staat einnimmt?

Die Einnahmen, die der Bund mit dem geplanten Verkauf erzielt, fließen gemäß den Regeln des Spezialfonds FMS zurück ins Fondsvermögen. Eine Verwendung im Rahmen des Bundeshaushalts ist demnach nicht vorgesehen oder möglich. Damit verringert der Verkauf auch nicht die noch großen Finanzlöcher im Bundeshaushalt 2025, ebenso wenig ist eine Verwendung des Geldes für Investitionen möglich, wie sie der Ökonom Martin Werding fordert.

Auf dem aktuellen Kursniveau hat die verbliebene Staatsbeteiligung an dem Geldhaus einen Wert von rund 2,5 Milliarden Euro. Seinerzeit hatte das Aktienpaket rund fünf Milliarden Euro gekostet. Um einen Gewinn zu erzielen, müsste ein Aktienkurs von knapp 26 Euro erreicht werden – zuletzt notierten Commerzbank-Anteile bei knapp 13 Euro.

Anders als bei der Rettung der Lufthansa, der der Staat in der Corona-Pandemie unter die Arme griff, dürfte das Commerzbank-Engagement den Milliarden-Fehlbetrag im FMS damit noch vergrößern. Die Aktien werden voraussichtlich mit einem Verlust verkauft, auf dem am Ende der Steuerzahler sitzen bleibt.

Wie steht es wirtschaftlich um die Commerzbank?