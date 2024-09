So zerstritt sich der Drogerie-Müller-Gründer 2015 laut der "Bild" mit seinem einzigen leiblichen Sohn Reinhard und wollte in der Folge vermeiden, einen Teil seines Vermögens an diesen vererben zu müssen. So hätte dem Sohn ein Pflichtanteil von 700 Millionen zugestanden, Erwin Müller besitzt insgesamt wohl 2,7 Milliarden Euro.