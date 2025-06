Ärger an der Zapfsäule

Aktualisiert am 03.06.2025 - 13:14 Uhr

Aktualisiert am 03.06.2025 - 13:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Spritpreise an den Tankstellen ändern sich mitunter schon nach wenigen Minuten wieder. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Häufige Preisschwankungen an der Zapfsäule und überhöhte Preise in den Tankstellen-Shops: Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) sieht dadurch sowohl Verbraucher als auch Pächter im Nachteil und fordert ein Ende der "kartellrechtlich zweifelhaften Eskapaden". Bundesregierung, EU-Kommission und Kartellamt müssten aktiv werden, sagte Geschäftsführer Jochen Wilhelm in Berlin.