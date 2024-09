Habeck will stärkere Kontrolle für chinesische Online-Händler

Häufig gelangen über die Handelsplattformen Produkte auf den europäischen Markt, die offenbar nicht den EU-Standards entsprechen, etwa in Bezug auf Gesundheit, Umwelt oder Produktsicherheit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte gegenüber der Zeitung, dass sich Verbraucher auf sichere und unbedenkliche Produkte verlassen können müssen. Systematische Kontrollen und Testkäufe durch Zoll und Behörden sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen. "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagte Habeck, "aber: Die deutschen und europäischen Unternehmen dürfen nicht dadurch benachteiligt werden, dass andere die geltenden Regeln umgehen".

Plattformen sollen bei Verstößen haften

Der Plan sieht vor, Plattformen zur Verantwortung zu ziehen, wenn keine Hersteller ermittelt werden können, die für Verstöße haften. Verstöße sollen europaweit in einer Datenbank gesammelt werden, um systematisches Fehlverhalten besser aufzudecken und zu sanktionieren. Zudem sollen Datenschutzbehörden eng kooperieren, um den umfassenden Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Plattformen zu regulieren. Das Wirtschaftsministerium schlägt vor, Informationen zur Produktsicherheit oder zu Umwelt- und Gesundheitsschutz künftig im digitalen Produktpass zu hinterlegen. Um das Vorhaben durchzusetzen, wird Habeck aber in Brüssel vorstellig werden müssen. Viele der Regelungen liegen in der Kompetenz der EU.