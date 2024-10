Warum Autovermietungen oft eine Kreditkarte verlangen

Eine Kreditkarte dient Autovermietungen als Sicherheit, falls Schäden am geliehenen Fahrzeug entstehen oder es zu einem Unfall kommt. Falls es zu Schäden oder einem Unfall kommt, kann der Anbieter über die hinterlegte Kreditkarte eventuelle Kosten abrechnen. Die Karte fungiert in diesen Fällen als Kaution, um finanzielle Risiken für die Vermietung zu minimieren. Das erklärt, warum viele Anbieter auf einer Kreditkartenzahlung bestehen. Sie müssen diese meist vor Ort als Kaution hinterlegen.

Alternative Zahlungsmittel für die Miete ohne Kreditkarte

Transporter zur Miete erhalten Sie bei vielen bekannten Anbietern in Ihrer Nähe, die auch kleinere Fahrzeuge verleihen. Erkundigen Sie sich vorab auf der Homepage des Mietwagen-Anbieters, welche Zahlungsarten akzeptiert werden. Bei vielen Anbietern in Ihrer Umgebung können Sie auch ohne Kreditkarte zahlen. Informieren Sie sich auf der Website des Mietwagenunternehmens über die akzeptierten Zahlungsmethoden. Manche Vermietungen bieten mittlerweile Zahlungen per Rechnung, PayPal oder EC-Karte an. In einigen Fällen können Sie auch eine Kaution in bar hinterlegen.