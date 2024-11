Tourist in Turnschuhen stürzt in den Tod

Debatte um Krankschreibungen Hohe Krankenstände in Deutschland: Umfrage zeigt Trend

Der Krankenstand in Deutschland steuert auf einen neuen Höchstwert zu – eine Debatte um die Ursachen ist entbrannt. Doch wie sehen das Menschen in Deutschland? Eine neue Umfrage gibt Antworten.

Die Debatte um die aktuell hohen Krankenstände und deren Ursache geht weiter. Der Krankenstand steuert in diesem Jahr auf einen neuen Höchstwert zu.

Experten machen für den hohen Krankenstand neben zahlreichen Atemwegserkrankungen auch die elektronische Krankschreibung verantwortlich – allerdings vor allem wegen der zuverlässigeren statistischen Erfassung der Krankheitstage. Auch war eine Diskussion um die Krankmeldung per Anruf entbrannt, Ärzte- und Kassenvertreter halten aber weiter an der telefonischen Krankschreibung fest.

Doch wie sehen abhängig Beschäftigte in Deutschland die Entwicklung der Krankenstände in ihrem Umfeld? Wie haben sich die Anzahl der Krankheitsfälle in der eigenen Erfahrung entwickelt? Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat für t-online gefragt: "Haben die Krankenstände bei Ihrem Arbeitgeber Ihrer Einschätzung nach in den vergangenen fünf Jahren eher zu- oder eher abgenommen?"

Das sagen die Befragten

Eine deutliche Mehrheit der Befragten hat den Eindruck, dass sich die Anzahl der Krankentage bei ihrem Arbeitgeber in den vergangenen Jahre erhöht hat. So sagen 36 Prozent, die Krankenstände hätten eindeutig zugenommen, 25 Prozent gaben an, die Krankenstände hätten eher zugenommen.

Nur 4 Prozent gaben an, die Anzahl der Krankheitstage bei ihrem Arbeitgeber sei eindeutig bzw. eher weniger geworden. Dass die Krankenstände in etwa gleich geblieben seien, sahen 26 Prozent der Befragten so. Der Rest war sich angesichts der Entwicklung nicht sicher.