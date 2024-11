Aktualisiert am 08.11.2024 - 10:11 Uhr

Aktualisiert am 08.11.2024 - 10:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Weihnachtsgeschenk mit Geld (Symbolbild): In manchen Branchen erhalten alle Beschäftigten Weihnachtsgeld. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Viele Tarifbeschäftigte dürfen sich in diesem Jahr über mehr Weihnachtsgeld freuen. Doch die Höhe und die Zahl der Berechtigten hängt von der Branche ab.

Die große Mehrheit der Tarifbeschäftigten in Deutschland bekommt in diesem Jahr Weihnachtsgeld, das auch noch üppiger ausfällt als zuletzt. 85,8 Prozent der Beschäftigten können sich auf diese Sonderzahlung freuen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Sie erhalten im Schnitt 2.987 Euro brutto.