Das Audi-Werk in Brüssel bekommt keinen kurzfristigen Investor. Das Ende der E-Auto-Fabrik des Volkswagenkonzerns in Belgien rückt damit immer näher.

Die letzte Hoffnung für eine Weiterführung des Audi-Werks in Brüssel durch einen Investor hat sich zerschlagen. "Der potenzielle Investor aus dem Nutzfahrzeugbereich hat die Interessenbekundung zurückgezogen", teilte die Volkswagen-Tochter am Dienstag mit. "Es gibt keinen potenziellen Investor für den Standort, damit ist die aktive Investorensuche abgeschlossen."

Werk in Brüssel hat 3.000 Beschäftigte

Audi steckt wie der Mutterkonzern Volkswagen in der Krise und spricht mit dem Gesamtbetriebsrat in Ingolstadt darüber, wie betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland vermieden werden können. Audi will das Werk in Brüssel schließen und berät darüber schon seit vier Monaten mit Betriebsräten und Gewerkschaften.