Erste Entlassungswelle Boeing setzt 2.200 Mitarbeiter vor die Tür

Von afp 19.11.2024 - 11:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Boeing 787-Dreamliner-Maschine (Symbolbild): Im Unternehmen wird umfassend umgebaut. (Quelle: Imago-Images/Emmefoto)

Die Krise von Boeing wird konkreter. Der US-Flugzeugbauer setzt seine Sparpläne in die Tat um.

Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing hat mit seinem angekündigten Personalabbau begonnen. Ab dem 20. Dezember werden knapp 2.200 Beschäftigte an seinen historischen Standorten im Bundesstaat Washington entlassen, wie aus am Montag veröffentlichten Behördenunterlagen hervorgeht. Insgesamt will der Konzern seine bislang über 170.000 starke Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren.

"Wie bereits angekündigt, passen wir den Umfang unserer Belegschaft an, um uns an unserer finanziellen Realität und unseren neuen Prioritäten auszurichten", erklärte Boeing auf AFP-Anfrage. Demnach werden die meisten Beschäftigten, die diese Woche eine Kündigungsmitteilung erhalten, Mitte Januar das Unternehmen verlassen. Sie erhalten eine Abfindung und eine Krankenversicherung für drei Monate.

Lohnsteigerung für übrige Belegschaft

Weitere Entlassungen sind in Werken in den Bundesstaaten Oregon, Colorado und South Carolina geplant, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Keine Ankündigung gibt es bislang für die Staaten Missouri, Kalifornien und Texas, in denen der Konzern jeweils mehrere tausend Menschen beschäftigt.