Volkswagen-Werk in Wolfsburg (Archivbild): Am Standort in Wolfsburg findet am Donnerstag die dritte Runde der Tarifverhandlungen statt. (Quelle: /Marco Steinbrenner/DeFodi Images/imago-images-bilder)

Lohnkürzungen werden abgelehnt

Seit Bekanntwerden der Sparpläne Anfang September hatten Cavallo und Gröger den Konzern mehrfach aufgefordert, eine konkrete Gesamtkonzeption für die Zukunft aller Standorte vorzulegen. Denn, so Cavallo im September: "Wir sehen sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen können, um die Kosten zu senken, ohne gleich ganze Standorte infrage zu stellen." Bisher sei der Konzern ein solches Zielbild aber schuldig geblieben. Jetzt möchte sie zusammen mit der IG Metall selbst eine solche Konzeption vorlegen.

Die Gewerkschaft schlägt ihrerseits vor, die Arbeitskosten durch verschiedene Maßnahmen zu reduzieren. Auf diese Weise könnten 1,5 Milliarden Euro eingespart werden. Konkret angeboten wird, die nächste Tariferhöhung befristet als Arbeitszeit in einen Zukunftsfonds einzubringen und vorerst nicht auszuzahlen. Das ermögliche flexible Arbeitszeitkürzungen ohne Personalabbau. Maßstab solle dabei der jüngste Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie sein, der eine Erhöhung um insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen bis 2026 vorsieht.

Volkswagen braucht starke Produkte

Zudem müsse der Konzern technologisch wieder an die Spitze und die Produkte dann auch schnell zu den Kunden bringen. "Wir brauchen deutliche Sprünge vor allem in den Bereichen Software, termingerechte Anläufe und Kundenakzeptanz", so Cavallo damals. "Und alles, was am Ende nicht relevant ist für unsere Technologieführerschaft und somit nicht kaufentscheidend für unsere Kundschaft, das muss überdacht werden."