Firma von Holzbaron meldet Insolvenz an

Bagger an einem Sägewerk (Symbolbild): Ein großes Holzunternehmen hat Insolvenz angemeldet. (Quelle: Michael Bihlmayer/imago-images-bilder)

Sie plante offenbar, 2024 über anderthalb Milliarden Euro einzunehmen, expandierte in den vergangenen Jahren im großen Stil. Nun hat die Ziegler Holding GmbH mit Sitz in Plößberg in der Oberpfalz Insolvenz angemeldet. Ob auch Tochterfirmen von der Zahlungsunfähigkeit betroffen sind, ist noch offen.