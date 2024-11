Grund sind demnach die "strafrechtlichen Vorwürfe", die Knaus Tabbert seit dem Vortag erschüttern. Die Staatsanwaltschaft Landshut hatte wegen Korruptionsverdachts Büros und Geschäftsräume am Firmensitz mit einem Großaufgebot von über 160 Polizisten durchsucht, zwei Manager sitzen in Untersuchungshaft. Mehr dazu lesen Sie hier.

Vorstände sollen Bestechungsgelder kassiert haben

Die Wohnwagen und Wohnmobile von Knaus Tabbert zählen auf den Autobahnen und in Europas Urlaubsregionen zum Straßenbild, in diesem Jahr kämpft das Unternehmen mit einer schweren Absatzkrise. Die Produktion am Firmensitz und in einem ungarischen Werk ruht derzeit mangels Nachfrage, an zwei weiteren Standorten wird noch produziert.