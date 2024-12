1653 gegründet

Beide Unternehmen gehören zu der Vivonio Holding GmbH. Wie die Kanzelei schreibt, ist auch die Muttergesellschaft in finanzieller Schieflage geraten – und mussten ebenfalls Insolvenz beantragen. Als Ursachen für die finanziellen Probleme der beiden Firmen wird in der Mitteilung die generelle wirtschaftliche Lage in Deutschland angeführt: Sie hat zu sinkender Nachfrage geführt, außerdem sind Materialien teurere geworden.