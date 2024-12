Der Toilettenbetreiber Sanifair erhöht in einigen Städten die Preise für seine Anlagen in Bahnhöfen. Reisende müssen bald 1,50 Euro für den Gang aufs Örtchen bezahlen. Die Tochter der Tank- und Rast-Gruppe hatte zuletzt im November 2022 die Gebühren von 70 Cent auf einen Euro für seine Anlagen angehoben – allerdings nicht in Bahnhöfen. Das Unternehmen betreibt 550 Toilettenanlagen in ganz Europa.