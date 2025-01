Aktualisiert am 03.01.2025 - 04:30 Uhr

Aktualisiert am 03.01.2025 - 04:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Frauenanteil in den Konzernvorständen der Dax-Unternehmen erreicht einen neuen Höchststand. Erstmals ist jedes vierte Vorstandsmitglied weiblich.

Der Frauenanteil in den Konzernvorständen der Unternehmen des Deutschen Aktienindexes (Dax) hat einen neuen Höchststand erreicht. Erstmals ist jedes vierte Vorstandsmitglied der 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands weiblich, wie die Beratungsgesellschaft Russel Reynolds am Donnerstag mitteilte. Zudem stehen demnach erstmals drei Frauen an der Spitze eines Dax-Konzerns.