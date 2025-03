Milliardenschulden für Verteidigung und Infrastruktur allein reichen aus Sicht der Gründerbranche nicht, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. In einem gemeinsamen Appell an SPD und Union fordern 111 Unternehmer, Gründer und Manager eine innovationsfreundliche Politik. "Echte Zukunftssicherheit braucht mehr als Milliarden für Rüstung und Beton", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Unternehmer fordern Investitionen in Space Tech

Bürokratie soll abgebaut werden

Konkret fordert die Initiative Anreize für Großanleger, um stärker Wagniskapital bereitzustellen, eine erleichtere Zuwanderung internationaler Fachkräfte sowie einen fairen Wettbewerb für Start-ups in Europa, damit diese gegen die großen Tech-Konzerne bestehen könnten. Die deutsche Gründerbranche ist zwar in den vergangenen Jahren gewachsen, doch es fehlt an Wagniskapital. Zugleich ist die Konkurrenz aus China und den USA groß, wo Milliarden in Künstliche Intelligenz fließen.