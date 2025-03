Milliarden-Übernahme: AstraZeneca kauft EsoBiotec

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca verstärkt sein Engagement im Bereich Zelltherapien und übernimmt das belgische Biotech-Unternehmen EsoBiotec für bis zu eine Milliarde US-Dollar. Zunächst zahlt AstraZeneca 425 Millionen Dollar, weitere 575 Millionen sind an den Erfolg der Technologien geknüpft. Mit der Übernahme will das Unternehmen insbesondere seine Forschung an neuen Behandlungsmethoden für Krebs- und Autoimmunerkrankungen ausbauen.

"Unsere Investitionen in Zelltherapien sind ein zentraler Bestandteil unserer Strategie", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. Die Übernahme reiht sich in eine Serie von Expansionen ein – zuletzt hatte das Unternehmen die chinesische Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Milliarden Dollar übernommen.

Asiatische Märkte im Aufwind