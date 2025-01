Neuer Spezi-Streit: Paulaner verklagt Konkurrenten

Berentzen-Design inspiriert von "Tapete unseres Marketing-Chefs"

Bei Berentzen (vor allem bekannt für Spirituosen wie "Apfelkorn") in Haselünne sieht man das "natürlich überhaupt nicht so", wie Unternehmenssprecher Thorsten Schmitt der Deutschen Presse-Agentur sagt. Das Design ihres fraglichen Getränkes habe mit der Paulaner-Spezi aus München nichts zu tun. "Es ist angelehnt an die Tapete unseres Marketing-Chefs, die er vor Jahren in seiner Studentenbude hatte."