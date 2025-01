Die Auslieferung der neuen Korvetten der Braunschweig-Klasse für die Bundeswehr verschiebt sich erneut. Wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet, wird die "Köln", das erste Schiff der schon 2017 georderten fünf K130-Korvetten erst 2026 einsatzbereit sein, ursprünglich war geplant, dass das Schiff von 2022 in Dienst gehen soll.

Als Grund für die Verzögerung gab ein Sprecher der Werftengruppe NVL im vergangenen Jahr "Verzögerungen in den Lieferketten sowie erhebliche technische Herausforderungen beim Einsatzsystem, bedingt durch neue IT-Sicherheitsrichtlinien und dem systemischen Umdenken des Kunden im Bereich der Cybersecurity vor dem Hintergrund der aktuell veränderten Sicherheitslage in Europa" an.