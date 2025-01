Schlechte Nachrichten für die Mitarbeiter am Kaufland-Logistik-Standort: Donnersdorf. Der Großteil der Mitarbeiter muss gehen.

Kaufland hat angekündigt, an seinem Logistik-Standort in Donnersdorf bei Schweinfurt einen Großteil der Arbeitsplätze abzubauen. Bis zu 350 der rund 500 Stellen sollen gestrichen werden, wie der Handelskonzern mitteilte. Stattdessen soll die Logistik künftig über Subunternehmen abgewickelt werden. Der Bayerische Rundfunk hatte zuvor über die geplanten Maßnahmen berichtet.

Kaufland verteidigte den Schritt mit der Notwendigkeit, flexibler auf veränderte Anforderungen in der Logistik reagieren zu können. Ein Unternehmenssprecher erklärte, Werkunternehmen hätten größere Möglichkeiten, "personell flexibel und schnell zu reagieren und sich auf kurzfristig ändernde Anforderungen in der Aktionswarenlogistik einzustellen". Am kommenden Mittwoch soll der Betriebsrat über die geplanten Maßnahmen informiert werden.