Der Neustart von Punica durch den Hamburger Getränkedistributor Columbus Drinks bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Wie die "Lebensmittelzeitung" (LZ) berichtet, wurden seit dem Comeback im April 2024 nur eine Million Flaschen verkauft – Absatzziel war aber das Fünf- bis sogar Zehnfache. Jörg Harders, der geschäftsführende Gesellschafter, bringt die Zahlen in der "LZ" so auf den Punkt: "Das haben wir uns anders vorgestellt."

Geschäftsführer schießt gegen die Konkurrenz

Trotz der schwachen Verkaufszahlen gibt sich Harders kämpferisch – Punica sei weiterhin in etwa 3.000 Supermärkten erhältlich, man wolle den Verkauf mit weiterer Werbung ankurbeln. Harders verweist auf die Stärken des Produkts: "Wir sind nah am Saft, ohne Süßungsmittel und künstliche Aromen." Laut ihm ist der Fruchtgehalt mit 35 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt – die Konkurrenz würde ihn in ihren Produkten immer weiter reduzieren.