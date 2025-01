Er nannte das Verhalten der Mitarbeiterin eine "Arbeitsverweigerung in schöner Verpackung". Die Konsequenz in seiner Firma: "Homeoffice nur noch für die, die wirklich Disziplin haben und dies über mehrere Monate bewiesen haben."

Kommentatoren widersprechen

Doch Hering bekam nicht nur Zuspruch. Auf LinkedIn schrieb Andreas Löwe, ebenfalls Unternehmer: "Eine Mitarbeiterin nutzt den Vormittag, um einen Friseurtermin wahrzunehmen. Sie vermeidet also volle Salons und lange Wartezeiten nach Feierabend. Nachmittags ist sie topmotiviert, hat ihren Kopf frei und erledigt ihre Aufgaben mit vollem Fokus (und schönen Haaren)". Das sei die Philosophie, die in seinem Unternehmen ebenfalls verfolgt werde. Er teilte dann ein Bild von seinem eigenen Kalender, in den er selbst einen Friseurtermin eingetragen hatte. Ein anderer Unternehmer schrieb: "Ob jemand um 10 Uhr beim Friseur sitzt oder wir als Team spontan in den Dschungel aufbrechen – für uns zählt nur eines: das Ergebnis."