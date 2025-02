Die beliebte Deko-Kette Depot setzt ihre Ladenschließungen fort. Bereits 27 Filialen mussten bis Ende 2024 schließen, nun sollen mindestens 15 weitere Standorte folgen. Betroffen sind unter anderem die Filialen in Rendsburg , Jena und Fulda . Insgesamt reduziert sich das Filialnetz damit auf nur noch 270 Standorte in Deutschland.

Das Unternehmen geriet in der Coronapandemie in Schieflage. Während der Lockdowns mussten die Geschäfte trotz gefüllter Lager schließen, später brachen Lieferketten zusammen. Unternehmenschef Christian Gries erklärte dazu: "Weihnachtsware wurde in einem Jahr erst im Januar geliefert, ein Totalausfall." Im Juli 2024 zog Gries die Reißleine und beantragte wegen drohender Zahlungsunfähigkeit die Insolvenz in Eigenverwaltung.