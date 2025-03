Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer (Archivbild), regt Zölle gegen die USA an. (Quelle: IMAGO/imago)

Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, schlägt Vergeltungszölle auf US-Zölle vor. Diese sollten auf Produkte erhoben werden, die einflussreiche republikanische Senatoren in Bedrängnis brächten, sagte die Ökonomin am Dienstagabend in Hamburg. "Beim letzten Mal waren das Zölle auf Harley-Davidson, auf Bourbon, auf Sojabohnen, die haben einzelne Senatoren besonders getroffen."