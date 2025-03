Keine Produkte mehr aus Republikaner-Staaten

Die Regierung von Québec erklärte, sie ordne der zuständigen Behörde an, "die Zulieferung von alkoholischen Getränken aus den USA" an Geschäfte, Bars und Restaurants zu unterbrechen. Der Premierminister von Manitoba, Wab Kinew, erklärte, seine Regierung entferne "Alkohol aus den USA aus den Regalen".

Bereits Anfang Februar hatte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada verhängt, diese aber zunächst ausgesetzt. In der Nacht auf Dienstag traten sie schließlich doch in Kraft. Kanada kündigte im Gegenzug ebenfalls Strafzölle an.