Von Otto abgeworben Zalando steht vor Milliarden-Übernahme

Von dpa , reuters , t-online 07.03.2025 - 11:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zalando-Schriftzug auf Bürogebäude (Archivbild): Der Modeversand ist kurz davor, einen Konkurrenten zu schlucken. (Quelle: FELIX GERINGSWALD)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Internet-Versand Zalando steht ist kurz davor, About You zu kaufen. Dabei geht es der Berliner Firma nicht in erster Linie um den schwächelnden Online-Handel.

Der Onlinehändler Zalando steht bei der Übernahme seines Konkurrenten About You kurz vor dem Ziel. Das Berliner Unternehmen hat sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert, wie es am Freitag mitteilte. Dies hatte Co-Chef Robert Gentz bei der Vorstellung der Geschäftszahlen am Donnerstag bereits signalisiert. Von About You selbst gehaltene Aktien sind dabei herausgerechnet.

Loading...

Sobald der Kauf der Aktien nach Zustimmung der Behörden vollzogen ist, will Zalando die verbliebenen Minderheitsaktionäre von About You aus dem Unternehmen drängen. Dazu könnte es den Angaben zufolge ab dem Sommer kommen. Die Höhe der Barabfindung für diesen sogenannten Squeeze-Out stehe allerdings noch nicht fest.

Milliarden-Angebot im Dezember

Um diesen sogenannten Squeeze-out der Minderheitsaktionäre zu vollziehen, will Zalando About You mit sich oder einer Tochtergesellschaft verschmelzen. Sollte die Beteiligung die nötigen 95 Prozent der maßgeblichen Aktien erreichen, könnte der Squeeze-out auch direkt erfolgen, hieß es weiter.

Beim Squeeze-out kann der Mehrheitsaktionär die Minderheitsaktionäre zum Verkauf ihrer Aktien zwingen. Ihnen muss dafür eine von externen Experten festgelegte Preis gezahlt werden, den sie theoretisch noch vor Gericht anfechten können. An der Börse notierten die About You-Aktien am Freitag unverändert bei 6,66 Euro und damit leicht über Zalandos Offerte in Höhe von 6,50 Euro je Aktie.

Zalando hatte im Dezember ein 1,13 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für About You vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hauptaktionäre um den Hamburger Handels- und Logistikkonzern Otto bereits den Verkauf ihrer Anteile zugesagt. Das Management von About You sprach sich später für die Annahme der Offerte aus. Von der Übernahme verspricht sich Zalando langfristig einen zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Millionen Euro jährlich.

Zalando will Firmenkunden-Geschäft weiter ausbauen

Der Dax-Konzern setzt seine Hoffnungen vor allem auf die Firmenkunden-Sparte von About You. Diese vermietet die eigene Shop-Software "Scayle" an Dritte. Dieser Geschäftsbereich ist seit längerem der Wachstumstreiber für das Unternehmen, während der Online-Modehandel zuletzt schwächelte.