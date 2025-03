Donald Trump ist nicht nur US-Präsident, sondern auch Inhaber einer Konzerngruppe. Deren Pläne befeuerten am Mittwoch die Börse an der Wall Street.

Die jüngsten Pläne der Trump Media and Technology Group kommen bei Anlegern gut an. Die Titel des Unternehmens von US-Präsident Donald Trump kletterten an der Wall Street um 5,5 Prozent. Trump Media, die Eigentümerin der Social-Media-Plattform Truth Social, will eine eigene App namens "Truth+" beim US-Streaming-Anbieter Roku starten.