Das Softwareunternehmen SAP hat den dänischen Pharmariesen Novo Nordisk als wertvollstes Unternehmen Europas abgelöst. Der Walldorfer Technologiekonzern ist an der Börse inzwischen wieder 314 Milliarden Euro wert, während Novo Nordisk umgerechnet noch auf rund 310 Milliarden Euro kommt.

SAP-Aktien hatten sich zuletzt gut erholt und sind daher aktuell bei der Marktkapitalisierung in Europa an die Spitze gerückt. Dabei kommt den Walldorfern auch die seit Mitte 2024 anhaltende Schwäche des bisherigen Spitzenreiters Novo Nordisk zugute.

SAP ist Nutznießer des KI-Booms

SAP-Aktien profitieren schon länger von der Cloud-Strategie des Konzerns, also der Umstellung des Geschäftsmodells vom traditionellen Verkauf von Software-Lizenzen hin zu einer Art Vermietung über die Cloud. Hinzu kommt der Boom bei der Künstlichen Intelligenz. SAP setzt vor allem auf KI-Modelle anderer Entwickler und passt sie dann für Business-Probleme an. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen auch an einer eigenen Künstlichen Intelligenz.