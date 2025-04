Funkenflug an einem Werkstück (Symbolbild): Die schwächelnde Auto-Industrie belastet auch den deutschen Maschinenbau. (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Die Krise in der Automobil-Industrie erfasst das nächste Unternehmen. Die Firma DTS Maschinenbau rutscht in die Pleite. Der Insolvenzverwalter will Firma und Jobs retten.