Trotz ambitionierter Pläne und eines Produktionsstarts in Österreich kämpft das schwedische Start-up Volta Trucks erneut mit finanziellen Problemen.

Die Ursache der Insolvenz ist noch unklar, jedoch wird vermutet, dass Produktionsverzögerungen des vollelektrischen Modells Volta Zero zu Absatzproblemen führten. In Branchenkreisen heißt es, dass "der erneute Rückschlag in dieser Woche auf Absatzprobleme infolge der anhaltenden Produktionsverzögerungen zurückzuführen" sei.