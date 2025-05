Plattform macht Milliardenumsatz

Das in London ansässige Unternehmen hat in den vergangenen Monaten das Interesse mehrerer Interessenten auf sich gezogen. 2023 erwirtschaftete OnlyFans etwa 6,6 Milliarden Dollar. Dies geht aus den Unterlagen hervor, die bei den britischen Aufsichtsbehörden eingereicht wurden. Allein im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen demnach einen Anstieg von 375 Millionen Dollar, was bei Anlegern nicht unbemerkt blieb. Ein Börsengang wird ebenfalls in Erwägung gezogen, so drei der Insider.