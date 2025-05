Aktualisiert am 28.05.2025 - 10:44 Uhr

Aktualisiert am 28.05.2025 - 10:44 Uhr

Die Flaute auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich auch im Mai fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen ist weniger gesunken als für diesen Monat üblich.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum April um 12.000 auf 2,919 Millionen Menschen gesunken. Das sind 197.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent.

Steigende Arbeitslosenzahlen

Gleichzeitig bleibt aber auch das Fachkräfteproblem akut. In 163 von 1.200 bewerteten Berufen zeigten sich in einer Studie der Bundesagentur Engpässe bei der Besetzung offener Stellen. Damit sind 20 Berufe weniger betroffen als im Jahr zuvor, aber fast genauso viele wie 2018. Somit seien in jedem achten Beruf Fachkräfte knapp.