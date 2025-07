Arbeitgeber befürworten Plan

Ökonomen sehen Risiken beim Vorschlag

Allerdings erkennen die Ökonomen durchaus auch Risiken bei einer einheitlichen Bezugsdauer. Dafür skizzieren sie drei Szenarien: Im Idealfall würden ältere Arbeitslose eine neue Stelle finden. "In diesem Fall würde nicht nur das Arbeitslosengeld eingespart, sondern es fielen auch zusätzliche Einnahmen bei Steuern und Sozialversicherungen an."

In einem zweiten Szenario würden die Arbeitslosen in den vorgezogenen Ruhestand wechseln, wenn die Voraussetzungen erfüllt seien – dann wohl mit Abschlägen. "In diesem Fall entstünden Opportunitätskosten bei der Rentenversicherung, die durch die Abschläge aber abgemildert würden", so die Forscher.