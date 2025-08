Pakete von den chinesischen Versandhändlern Temu, AliExpress und Shein in einem Hauseingang (Fotomontage): Jährlich kommen 4,6 Milliarden Pakete aus China in die EU. (Quelle: IMAGO/Christian Ohde/imago)

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), hat sich für eine deutliche Verschärfung der Zollpolitik gegenüber China ausgesprochen. Die Zollfreigrenze für Einfuhren mit einem Warenwert unter 150 Euro solle "so schnell wie möglich fallen", sagte Lange t-online. Die EU plant, die Zollfreigrenze erst 2028 abzuschaffen. Laut Lange setzt sich der Handelsausschuss jedoch dafür ein, die Abschaffung der Zollfreigrenze vorzuziehen. "Im nächsten Jahr muss das geregelt sein", so der SPD-Politiker.

Viele Plattformen nutzten gezielt aus, dass für Waren unter 150 Euro keine Zölle anfallen. Laut Lange würden Pakete häufig falsch deklariert oder unter Wert angesetzt, um unter dieser Schwelle zu bleiben. Allein im vergangenen Jahr seien 4,6 Milliarden Pakete von Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress in die EU gelangt, so Lange. "Das war innerhalb eines Jahres eine Verdopplung. Deswegen ist mehr als nötig, hier zu handeln."

Zuvor hatte Stefan Genth, Chef des Handelsverbands Deutschland (HDE), die vielen Lieferungen von Temu, Shein und Co im Gespräch mit t-online kritisiert. Rund 400.000 Pakete kommen täglich aus China in Deutschland an, so Genth. Viele davon unkontrolliert. Andersherum müssen deutsche Exporteure jedes nach China geschickte Paket mit einer Identifikationsnummer registrieren. "Viele Produkte, die direkt aus China an den Kunden gehen, sind schlicht Schrott und dürften hier gar nicht verkauft werden", sagt der HDE-Chef.